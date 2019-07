Tres-cents joves pelegrins

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

23.07.2019 | 04:00

El diumenge 21 de juliol hem començat la sisena Peregrinació Diocesana de Joves, que té com a meta Santiago de Compostel·la. Després d'uns quants anys, tornarem a recórrer un tros del Camí de Santiago. Serà una ocasió propícia per al trobament amb Déu, amb un mateix i amb els altres. Ben segur que hi haurà temps per caminar, per contemplar el paisatge, per conèixer indrets nous i per dialogar; no hi ...