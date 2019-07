Més pactes

EDITORIAL

23.07.2019 | 04:00

Divendres es va constituir el Consell Comarcal del Vallès Occidental. El tornarà a presidir Ignasi Giménez, alcalde de Castellar, que ja va estar al capdavant de la institució durant l'anterior mandat, també amb incomoditat per l'aplicació de l'article 155. Giménez encapçalarà un pacte de govern format pel seu partit, el PSC, amb En Comú Guanyem i amb Junts per Catalunya. L'oficialització del pacte en la votació per la constitució ha estat marcada per la renúncia del regidor de l'Ajuntament de ...