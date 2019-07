josep ballbè i urrit

20.07.2019 | 04:00

Hi ha qui acostuma a estar sovint de mala lluna. Qui va tan despistat que podem dir que sempre s'hi troba. Qui vol la lluna en un cove. Qui és del tot llunàtic. O qui, en no assolir algun repte especialment desitjat, ho engegaria tot allí... També són molts els qui ignoren que, "després d'una lluna de mel, sol venir la de fel". En fi, que hi ha de tot a la vinya del Senyor. Què hi farem!De fet, aquest satèl·lit acostuma a ...