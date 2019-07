EDITORIAL

19.07.2019 | 04:00

El ple municipal aprovarà aquest matí els comptes dels autobusos. La liquidació de l'any 2018 es tanca amb un estalvi d'un quatre per cent per a l'Ajuntament de Terrassa. El servei d'autobusos s'organitza al voltant de Tmesa, una empresa mixta, participada per Avanza i pel mateix Ajuntament. L'empresa mixta permetia, en el moment de la decisió, una garantia tècnica a la vegada que econòmica. El cost dels autobusos urbans ha estat, el 2018, de 14,8 milions d'euros. L'aportació municipal ...