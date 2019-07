EDITORIAL

18.07.2019 | 04:00

El prestigiós servei d'estudis de BBVA va donar a conèixer ahir les seves previsions econòmiques per a l'any 2019. El banc blau ha revisat a l'alça la previsió de creixement per a Espanya i just passat l'equador de l'any assenyala que el Producte Interior Brut augmentarà fins al 2,3 per cent, una dècima més de la que havia previst en el seu darrer informe i que també supera el pronòstic del mateix Govern. En un entorn de ...