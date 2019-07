Premis i càstigs

Josep Puy i Juanico

18.07.2019 | 04:00

L'enrenou viscut en els darrers dies/setmanes per decidir la nova presidència de la Diputació de Barcelona ha vingut acompanyat d'unes interessants dosis de pedagogia on ens han explicat i recordat algunes de les particularitats i funcions d'aquesta històrica institució. Ni parlar-ne, de la seva futura caducitat/liquidació! Potser es desconeixia l'important pressupost que nodreix les seves competències i aquest peculiar aixopluc que representa per a ...