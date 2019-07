EDITORIAL

17.07.2019 | 04:00

Avui publiquem un reportatge dels estudiants terrassencs que han obtingut les millors notes a les proves de selectivitat d'aquest any. Es tracta d'alumnes brillants que han destacat per les seves puntuacions, que han fixat en l'excel·lència el seu objectiu de formació. Els que protagonitzen les nostres pàgines d'avui són un símbol per l'excel·lència de les seves notes, però hi ha molts altres estudiants que també han demostrat una extraordinària responsabilitat a l'hora d'afrontar els seus estudis i adquirir coneixements sòlids que podran desplegar en la seva carrera professional que està molt més a prop del que pensen.

Quatre anys de grau passen ràpid. Aquests estudiants i també els que no han arribat a un nou són el nostre gran actiu i l'esforç i la recerca de l'excel·lència mereixen una resposta, un mercat laboral al qual puguin accedir amb dignitat i unes estructures empresarials que els permetin desenvolupar una carrera tan brillant com la que han protagonitzat als instituts i continuaran a la universitat. És responsabilitat de tots evitar la desmotivació del talent i la seva fugida a l'estranger.