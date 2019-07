Eduardo Rodellar

16.07.2019 | 04:00

El final de mi primer artículo sobre este tipo de energías, publicado el pasado 27 de junio, me comprometía a seguir con el tema, pues éste no quedaría completo sin hacer mención a su casi hermana, la otra tan ensalzada como ella. Me refiero a la energía solar.Es una lástima que, en el artículo referido a la eólica, no pudiera aparecer el mapa que señala las zonas más húmedas de España en el ...