EDITORIAL

13.07.2019 | 04:00

Un dels esdeveniments més rellevants dels últims temps, per repercussió mediàtica i seguiment de la ciutadania ha estat el pacte de govern a la Diputació de Barcelona entre el PSC i Junts per Catalunya. Fins a l'últim moment l'independentisme català ha estat pendent d'un gir de darrera hora que permetés un pacte entre Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Pensem que les coses de la política escapen a l'enteniment del ...