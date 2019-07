Ara, en català

EDITORIAL

06.07.2019 | 04:00

Si vostè està llegint aquest text, té a les mans el primer Diari de Terrassa íntegrament en català. És probable que se senti prudentment sorprès o gratament confús i que es pregunti "per què i per què ara?". La resposta podria ser un senzill "i per què no?". Es tracta de la culminació d'un procés que es va iniciar amb la publicació sistemàtica en llengua catalana de tots els nostres magazins, suplements especials i monogràfics; un procés de transformació que ha estat natural i tranquil.

Ens considerem un reflex de la realitat social i cultural de la ciutat i hem de ser un element més de normalització i defensa del fet lingüístic. I ho hem volgut fer de manera discreta, perquè no es pot convertir en extraordinari el que ha de ser un gest de normalitat. Segur que serà inevitable que es produeixin interpretacions de tota mena, fins i tot de caràcter polític, en un moment d'efervescència com el que es viu a Catalunya. Qui busqui raons de caràcter polític en la decisió del canvi de llengua de Diari de Terrassa estarà perdent el temps; qui busqui un canvi de línia editorial a partir d'aquest moment pel sol fet d'utilitzar la llengua catalana s'equivocarà. Les raons del canvi s'han de buscar més en factors socials i lingüístics que polítics.

Diari de Terrassa vol continuar sent un lloc de trobada de la Terrassa plural i diversa, una eina de transversalitat i vertebració que doni veu a tota la ciutadania, siguin quines siguin les seves conviccions i creences. Defensarem sempre el progrés, la igualtat i els drets individuals i col·lectius i mantindrem el compromís ferm que ens ha caracteritzat amb la nostra ciutat, denunciant la desigualtat i la injustícia i lloant els valors de la pau, la concòrdia i la convivència.

Diari de Terrassa va néixer l'any 1977, en plena transició democràtica. Eren moments convulsos, de gran complexitat política i social. Des del principi, el Diari es va entregar a la ciutat amb una inequívoca vocació de servei, promovent la pluralitat i acollint totes les veus d'una comunitat en erupció. Som un mitjà de comunicació terrassenc i terrassenquista que entén que la defensa i preservació de les tradicions i els valors genuïnament terrassencs és l'essència de la seva raó d'existir. Estarem sempre al costat de les institucions i les entitats que defensin els drets i el progrés de la ciutat i el benestar dels seus ciutadans. Defensarem i ajudarem a defensar la supressió del peatge de les Fonts; una solució ràpida al problema que pot significar per a la ciutat la no prolongació de la B-40; la inclusió de Terrassa a la Zona Tarifària 2; la construcció d'una nova estació de Renfe a Can Boada; la millora de les freqüències amb Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat; no volem que les rieres siguin barreres; estem en contra dels desnonaments i no volem que cap terrassenc tingui problemes per accedir a un habitatge; volem un Vallès fort i cohesionat, però volem que Terrassa tingui veu pròpia a l'Àrea Metropolitana; volem serveis de qualitat i que ningú passi gana; que tots els terrassencs tinguin una feina digna; que els nostres avis no se sentin sols; volem una ciutat tolerant i inclusiva i que tothom sigui lliure en la seva sexualitat; volem que les dones terrassenques se sentin segures i visibles i lluitar amb elles perquè la ciutat sigui realment feminista; volem una Terrassa sostenible i compromesa amb el medi ambient i col·laborarem en qualsevol iniciativa que vulgui un bé per a Terrassa i per als terrassencs.

Aprofitarem qualsevol oportunitat per reivindicar el periodisme com a garantia de pluralitat, llibertat i democràcia. Les societats necessiten mitjans independents que portin fins a l'extrem l'exercici de la lliure informació amb la veracitat i el rigor com a elements indissociables a l'ofici de periodista. Diari de Terrassa afronta aquest canvi amb la mirada posada en el futur i renovant el seu compromís amb els lectors d'un periodisme de qualitat, rigorós i professional, que posa per davant de qualsevol altra consideració la defensa dels interessos dels terrassencs. No existeix altra opció que no sigui Terrassa. L'exercici del nostre ofici, des de la responsabilitat, és el nostre gran actiu i el valor afegit que podem oferir en un moment que la immediatesa i la universalitat de les xarxes socials demanen més que mai el contrapès de la profunditat i la reflexió.

Hem reivindicat sempre el paper imprescindible dels mitjans locals, la necessitat de la premsa de proximitat com una eina de comunicació i transparència. Reiterem el nostre orgull de ser un mitjà de referència a la ciutat i que Terrassa compti amb altres mitjans de comunicació privats i públics que donen cada dia mostres de gran professionalitat, proporcionant a la ciutat punts de vista diferents i contribuint a la salut democràtica de Terrassa. Hi ha moltes més coses que ens uneixen que no pas que ens separen i tots hem de mantenir el nostre compromís amb la ciutat i amb els nostres lectors i també el pols en el desafiament que signifiquen els nous hàbits de consum d'informació. Diari de Terrassa pensa que el paper té encara recorregut, però no gira l'esquena a les noves tecnologies i plataformes de comunicació, que considera essencials en un moment extraordinari de la relació entre el ciutadà i la informació. Prova d'això és l'aposta ferma pel periodisme digital i la nostra presència a les xarxes, que en l'últim any ha multiplicat per tres el seguiment dels lectors.

Fins ara ho hem fet en castellà i ara ho farem en català. Res no canvia, només la llengua, que és patrimoni de tots, també dels castellanoparlants.