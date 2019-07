Josep Ballbè i Urrit

05.07.2019 | 04:00

Terrassa s'ha convertit en portada dels mitjans informatius. Llàstima, a banda de pena, ràbia i fàstic, que hagi estat per la trista notícia de la mort traumàtica de na Mònica Borràs. El proper 7 d'agost s'hauria complert un any de la seva desaparició€ I encara sort que la professionalitat insistent del cos de Mossos d'Esquadra mai no va donar el cas per tancat.Mentiria si no digués que, en un primer moment, em va passar pel ...