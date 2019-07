Els incendis de l'estiu s'apaguen a l'hivern

Joan Roma Cunill

05.07.2019 | 04:00

Just quan es compleixen 25 anys dels grans incendis de la Catalunya central, l'any 94, tenim sobre la taula deures per fer en matèria de prevenció de grans incendis. La gent de pagès i els tècnics en la matèria tenen clar que "els incendis d'estiu s'apaguen a l'hivern". Què vol dir això?Això vol dir que, sense una àmplia, ben planificada i ben compromesa política forestal, tindrem incendis, cada dos per tres, i ...