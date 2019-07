Josep Ballbè i Urrit

02.07.2019 | 04:00

Fa una setmana que la mainada té vacances. Una majoria fa poca cosa més que el mandra. El més fotut, però, és que encara resten deu u onze setmanes més amb un panorama idèntic. Sort que molts avis "penquen" de valent! Fan per contribuir al fet que l'invent o paròdia de l'anomenada conciliació laboral no faci figa. En el fons, no deixa d'ésser una manera d'assilvestrar el personal durant aquest llarg període ...