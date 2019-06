Josep Ballbè i Urrit

28.06.2019 | 04:00

Un parell de setmanes després de la presa de possessió del nou alcalde, ja tornem a ésser-hi. Encetem una nova Festa Major. Ben bé la totalitat del programa prové de les gestions fetes per l'anterior equip de govern. Tant se val! La qüestió, com sempre, rau a assolir la participació màxima de la ciutadania i l'arrelament dels llaços de germanor que ens cohesionen com a poble.Amb o sense xampany dins del porró, som-hi! A ...