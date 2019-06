Ser el número u o fracassar?

Joan Romans, físic Àmbit Maria Corral

26.06.2019 | 04:00

És habitual llegir o escoltar alguns comentaris i anàlisis, molt sovint en l'àmbit esportiu, que redueixen dràsticament el resultat d'una competició a dues posicions: o guanyar o bé fracassar. Segons aquesta manera de pensar, quedar segon o tercer o desè en una competició on participen centenars d'atletes o clubs esportius no té cap mèrit. O tot o res, o es guanya el primer lloc o bé l'esforç no tindrà cap reconeixement, com si tot el treball personal o d'equip fet durant mesos no tingués cap ...