Superar la por

Josep Ballbè i Urrit

22.06.2019 | 04:00

Al llarg de la vida, el vent no sempre ens bufa de cara. Ben aviat ens cal aprendre a volar sense la xarxa d'una mà amiga. El nadó sent la protecció materna. La néta que comença a pedalar en una bicicleta sense rodes de seguretat s'excita quan veu que la mà de l'avi la deixa sola. Àdhuc fins al punt de fotre's, tal vegada, una darrera patacada. Aquests ensurts, tanmateix, serviran per enfortir la pròpia autoestima. Més d'hora que no pas tard, doncs, hem de fer per foragitar neguits, ...