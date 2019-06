La professionalitat no està renyida amb l'amabilitat

Anna-Bel Carbonell, educadora Àmbit Maria Corral

20.06.2019 | 04:00

Es pot ser un bon professional en qualsevol dels àmbits laborals: des del més prestigiós fins al més humil, des del que ve precedit per molts anys d'estudis fins al que no en té d'associats, des del que proporciona un salari més alt fins al que no en proporciona cap perquè s'és un professional voluntari€ Ser bon professional i ser amable alhora no és impossible, només és qüestió de voluntat o ...