Josep Ballbè i Urrit

20.06.2019 | 04:00

És lluny, actualment, el sentit d'aquell adagi que diu: "tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión". Sobretot per la creixent secularització social i el canvi del calendari laboral del país. En molts llocs del territori, el Dijous Sant és mig dia laborable. On tot el jorn és festiu, hi ha més gent que "viu" més els dies de lleure que ...