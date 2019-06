Fer-nos noves preguntes

Elisabet Juanola SÒria * L'autora és periodista Àmbit Maria Corral

19.06.2019 | 04:00

EL passat 15 d'abril, les imatges del temple de Notre-Dame cremant-se feien la volta al món amb l'horror de tots. Haguéssim tingut l'oportunitat de visitar París abans o no, haguéssim entrat algun cop a la catedral de Nostra Senyora o no, fóssim creients o no, l'incendi ens impactava. No es tractava d'un incendi qualsevol, sinó el d'un dels edificis més visitats del món i també simbòlicament un dels centres del món occidental. Aquell món on es va engendrar i parir el lema universal de la ...