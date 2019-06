Fem-los forts, emocionalment

Joan Carles Folia, coach advance life www.creixerjoancarles.com

18.06.2019 | 04:00

Sovint, en les meves conferències adreçades a pares i mares de les noves generacions trobo un quòrum força preocupat per quina ha de ser la manera de fer créixer als nostres fills per tal que tinguin totes les eines per poder plantar cara a un món, a una societat, cada vegada més exigent, més competitiva i selectiva. Tots volem veure als nostres descendents ben situats, feliços, amb una vida plena i una situació social i ...