Festes majors de barri

Ramon Bosch

15.06.2019 | 04:00

Llegeixo en aquest diari que entre el cap de setmana passat i aquest se celebraran un munt de festes majors en tots els districtes de la ciutat. No en diré cap cosa perquè fa molt temps que no sóc usuari d'aquest tipus de celebracions, destinades a generar una mica de ciment que cohesioni unes comunitats que cada cop ho són menys en aquesta ciutat que cada cop és més dormitori i menys ciutat, com sabem del cert tots els que agafem el cotxe o el tren ...