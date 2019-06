Un govern ple d'enginy

Joan Roma Cunill, alcalde en funcions de Borredà

14.06.2019 | 04:00

EMÀ, dissabte, 15 de juny, al migdia, assistiré al traspàs del càrrec d'alcalde i posaré punt final a 28 anys d'alcalde i 12 de regidor de govern. En total 40 anys de vida municipal, suficients com per haver complert amb els deures de ciutadà. Mirant enrere, puc dir que han valgut la pena i el balanç el considero clarament positiu.De totes maneres, plego cansat de veure com els ajuntaments han de batallar per qüestions que haurien de ser ...