Quants cops has pensat en la jubilació?

Joan Carles Fòlia, coach advance life

12.06.2019 | 04:00

Assejava a la tarda per un carrer cèntric d'una ciutat qualsevol del nostre país i de sobte em vaig aturar davant d'una sucursal bancària que exposava en la seva façana un rètol que deia: "I a la jubilació quant temps hi has dedicat?". Uf!, em va entrar una fredor corporal que em feia pensar que jo no havia pensat mai en aquesta qüestió.Segurament a la meva vida hi ha un munt de vivències que han fet que sigui un tema que ...