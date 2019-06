Santiago Ventalló

12.06.2019 | 04:00

El hockey ha canviat; ja no és allò que era. Ni esportivament, ni tècnicament, ni econòmicament. Abans es jugava sobre terra, herba... i ara es fa sobre plàstic; els estics eren de fusta, alguns fets a Cal Romeu, Cal Roma o "Aneto", aquests dissenyats per en Miquel Ballbè, o de l'Índia, i ara són fets de "carboni". Abans jugaven només onze jugadors per equip, sense canvis, i ara es poden canviar els jugadors ...