Josep Ballbè i Urrit

12.06.2019 | 04:00

Avui, som a dia dotze de juny. Justament dotze són el nombre de mesos de la majoria de calendaris. Dotze eren els apòstols de Crist. També ho és el nombre de vegades que la lluna gira entorn de la terra. Això provocà que s'establís en dotze els signes del zodíac. També que encara actualment hi hagi productes que es compren per dotzenes (com els ous i els coberts).A nivell horari, els cicles matutí o vespertí contenen ...