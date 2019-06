Josep Ballbè i Urrit

Cada dia que passa em torno més antitelevisiu. D'uns anys ençà, crec que la qualitat dels seus programes és discutible. Quan me n'interessa algun, sempre tinc l'opció de veure'l, en diferit, per internet, a l'hora que em ve de gust. Essent molt crític, m'interessa sobretot la vessant informativa. És ací que, fa unes dues setmanes, vaig quedar astorat. El mateix dia, en acabar els seus noticiaris, tant TV3 com Tele5 s'autoarrogaven la ...