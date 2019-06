Déu nos en guard, d'un ja està fet

Salvador Cardús Ros

08.06.2019 | 04:00

El sistema electoral pel qual ens regim decideix més els resultats del que ens pensem i del que volem. La sobrerepresentació dels territoris més despoblats, el mínim percentatge de vots per entrar a les institucions, el repartiment pel mètode de d'Hondt, la no possibilitat de vot a doble volta, la no elecció dels alcaldes al marge del vot als partits, la impossibilitat de votar en una mateixa papereta una primera i una segona opció€ ...