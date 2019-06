Populisme a Terrassa?

Juan Antonio Gallardo León

07.06.2019 | 04:00

Llegint l'article del Diari, de dissabte passat, "Cómo se cocinó la historia más inesperada", m'han sorgit algunes reflexions que m'agradaria exposar. Es parla de 45 mil visites porta a porta de TxT. A Terrassa hi ha al voltant de cent mil habitatges i, si sumem comerços, bars i altres, podríem arribar, estirant molt, a un número de tres vegades aquells 45 mil. Per tant, haurien d'haver visitat "porta a porta" un de cada tres. Jo no ...