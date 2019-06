Males carreteres

Joan Roma i Cunill, alcalde de Borredà

07.06.2019 | 04:00

En l'immens espai rural de Catalunya, hi ha dotzenes de carreteres, mai eixamplades ni remodelades, a l'espera que els toqui el torn que guarden des de fa anys. En molts casos, des de fa molts i molts anys.Es dóna la paradoxa, doncs, de tenir carreteres estretes, plenes de revolts, i trams realment perillosos, ideals per a ciclistes i motoristes, per a les seves sortides de cap de setmana; en contrast amb la maledicció dels que hi viuen tot l'any, i han de circular-hi per anar a ...