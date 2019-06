EDITORIAL

05.06.2019 | 04:00

Ayer volvieron a hacerse públicas las cifras del desempleo en España. Fieles a su cita de primeros mes mantienen la tendencia de mejora de los últimos tiempos, anunciando la llegada del verano. Los servicios vuelven a liderar los sectores de creación de empleo y nos acercamos ya a los niveles de antes de la crisis económica. Se trata de una comparación que no resiste los datos. No es la primera vez que hacemos referencia a esta circunstancia, pero no está de más insistir dado que la lectura ...