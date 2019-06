Joan Carles Folia, coach advance life www.creixerjoancarles.com



Des que els éssers humans ens organitzem col·lectivament per intentar viure de manera conjunta i d'aquesta manera compartir tota mena d'experiències, serveis, intencions i objectius hem utilitzat el binomi drets i deures per tal de poder establir aquell equilibri necessari que atorga un model de convivència. La necessitat de complir unes normes ens obliga a donar i oferir de nosaltres mateixos per tal que la relació entre ambdós conceptes quedi ...