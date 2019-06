Ramon Bosch

01.06.2019 | 04:00

Estic llegint la darrera novel·la d'Haruki Murakami, "La mort del comandador", que conté tots els ingredients que fan recognoscible aquest autor. Murakami és com Miró, et pot agradar més o menys, però reconeixes un quadre seu a primer cop d'ull. Els estilemes de Murakami són també molt personals, únics, i per tant impregnen la seva obra d'unes aromes perfectament identificables. La literatura de Murakami transcorre en ...