Jordi Cussó

01.06.2019 | 04:00

Les persones sovint estem convençudes que el que ens han ensenyat és suficient per viure. Ja som conscients que no ho sabem tot, perquè no som savis amb coneixements en tots els camps i en totes les matèries, però estem refiats que el que no sabem nosaltres altres ens ho explicaran. Tenim una mena de creença col·lectiva que la cultura d'Occident és suficient en si mateixa i que, a més, cal portar-la a d'altres països que estan ...