"And now, that..?"

Josep Ballbè i Urrit

31.05.2019 | 04:00

I ara, què ? "To be or not to be. That's the qüestion..." Tibant d'un text del "Hamlet", d'en William Shakespeare, "ésser o no ésser" és el dilema derivat de l'out o KO tècnic de la senyora Theresa May, en no poder dur el Brexit a bon port... A partir d'ací, la UE ha de mostrar-se condescendent amb el Regne Unit o cal engegar-los a dida, a finals d'octubre? Jo em decanto per etizibar-los una plantofada d'escàndol, sense cap més contemplació. Fa massa temps que s'estan fotent de la resta ...