Josep Oriol Jorba

29.05.2019 | 04:00

La missió de les administracions públiques és fonamentalment la de garantir i assegurar el bé co-mú. Els objectius i els projectes poden ser, i són, múltiples i indeterminats, depenent del rang i de la naturalesa del poder públic a què ens puguem referir. Però, sense cap mena de dubte, la raó per la qual existeix l'autoritat, i per extensió el poder públic, és per fer possible que les persones ...