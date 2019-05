ADN Airina

Josep Ballbè i Urrit

29.05.2019 | 04:00

No és el primer cop que parlo d'un centre educatiu en aquest espai. Ho he fet de Can Colapi, el Vedruna, l'Acadèmia Martí, els salesians, el Petit Estel, etcètera. I avui em plau decantar-me pel col·legi Airina, ubicat al carrer del Nord. De fet, hi ha un fet cabdal que pràcticament m'hi obliga. No és altre que acaba de celebrar cinquanta anys de vida.És una escola basada en el missatge i ensenyaments d'en Josep Maria Escrivà de Balaguer (canonitzat fa gairebé disset anys). Concretament, es ...