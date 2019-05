Terrassa. Agenda 2019-2023

Xavier Marcet

25.05.2019 | 04:00

Quan acabi el mandat municipal que comença amb les eleccions de demà, estarem a prop d'esgotar el primer quart del segle XXI. No sé a vostès. A mi, em fa una mica de vertigen. El resultat de les eleccions marcarà la vida d'una ciutat que no es pot permetre un nou mandat inert. Terrassa té més potència demogràfica que econòmica i aquesta equació no és bona. Cal buscar nous equilibris que permetin crear riquesa i ...