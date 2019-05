Josep Ballbè i Urrit

25.05.2019 | 04:00

Hi ha un refrany que diu "el pa no té cames i fa caminar". Ho té molt clar -des de sempre- n'Antoni Aribau i Castillo. Ens vàrem conèixer als salesians de Terrassa. És ell qui duu les regnes dels Forns Aribau. Heretà la vocació i el negoci de mans del seu pare. Amb el valor afegit d'haver-se'n de fer càrrec (de negoci i família) amb només 20 anys. El mateix dia que els complia (agost de 1971) es morí son pare.La història arrenca a Fraga, en zona republicana, on nasqué el pare. Li tocà marxar ...