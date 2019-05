Isaac Albert

24.05.2019 | 04:00

Aquest diumenge tenim eleccions municipals i europees. Cap novetat. Ho sabeu prou bé, per les notícies, les banderoles al carrer o les cartes que us deuen haver arribat a casa. Unes altres eleccions, podeu pensar, però no menystingueu la vostra capacitat de canviar les coses a l'hora de dedicar un moment del vostre diumenge per anar a votar.

Tradicionalment a la nostra ciutat les eleccions municipals són unes de les eleccions amb menys participació. Un fet incomprensible en una ciutat compromesa i amb un teixit social i associatiu envejable. Sembla que la ciutat s'ha contagiat de l'apatia d'un govern municipal socialista que fa 40 anys que governa la ciutat. Fes creure a la gent que les coses no es poden canviar i les coses continuaran igual. I així durant 40 anys. Fes creure a les terrassenques i als terrassencs que molts dels problemes sense resoldre de la ciutat són culpa de tothom menys de qui ha governat la ciutat durant 40 anys i acabaran desdient-se d'acostar-se a una urna. Fes creure que les responsabilitats sempre són dels altres, mentre tu vas surfejant mandat rere mandat, i tothom creurà que no cal anar a votar per canviar res.

Doncs bé, no és així. A Terrassa, tu decideixes. A Terrassa, el teu vot té la força i el poder de decantar la balança. Canvi o immobilisme, tu decideixes. De fet, fa 4 anys ja vas decidir. Fa 4 anys, les terrassenques i els terrassencs vau escollir el canvi. I, tot i que alguns no ho van voler aprofitar per impulsar Terrassa, des d'Esquerra Republicana no ho hem oblidat ni hi hem renunciat ni un sol instant. Ho vam posar tot de la nostra part per fer possible el canvi que Terrassa havia votat, però d'altres ho van impedir, facilitant el continuisme del PSC, per acció o per omissió. I això, evidentment, ha tingut conseqüències negatives per la ciutat, amb un govern que ha restat passiu davant dels problemes, que ha continuat navegant a la deriva i sense projecte, que ha donat l'esquena a la democràcia i a l'1 d'octubre i ha tancat els ulls davant la repressió. Repressió, per cert, que afecta directament a dos companys terrassencs. Un govern que, en definitiva, ha estat i continua sent un tap per la ciutat. Un tap que no la deixa créixer ni avançar. Un tap que cal treure més que mai. Perquè mentre el govern tanca els ulls, resta parat i només segueix la màxima de 'qui dia passa, any empeny', la gent d'aquesta ciutat s'ha aixecat i s'ha organitzat per canviar les coses. Només cal veure l'1 i el 3 d'octubre, les vagues feministes, el moviment per unes pensions dignes o el reclam per l'habitatge digne, les residències o la gestió directa de l'aigua.

Però sabeu què? Se'ls està acabant la història. Ens volen desmobilitzats i apàtics perquè saben que el teu vot, que el nostre vot, té tot el poder. El 28 d'abril ja va quedar clar en aquesta ciutat: tenim tota la força a les nostres mans per impulsar el canvi. Un canvi que només pot ser radicalment republicà, independentista i progressista. Un canvi que passa per Esquerra Republicana, l'única força que pot acabar amb la grisor de 40 anys socialistes. Diguem-ho clar: Esquerra Republicana som l'únic canvi possible. Ho som per als independentistes, ja que som els únics amb opcions de guanyar al PSC i construir un ajuntament republicà, compromès amb l'1 i el 3 d'octubre, que avanci indiscutiblement i sense aturador cap a la República catalana. Ho som per als progressistes, ja que som l'única força progressista i d'esquerres que pot guanyar al PSC i impulsar una ciutat socialment justa, una ciutat que garanteixi un habitatge i una feina dignes per a tothom. I ho som per tothom qui cregui que el canvi no només és necessari, sinó que és indispensable perquè cal aire fresc a l'Ajuntament; perquè calen portes i finestres obertes després de 40 anys; perquè cal impulsar la ciutat per millorar-ne el present per a tothom i per a construir un futur més pròsper, en què Terrassa no sigui només la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, sinó també en lideratge i en qualitat de vida. Esquerra Republicana som l'únic canvi possible i som, alhora, l'única garantia que aquest canvi es faci. Esquerra Republicana som, també, la garantia que l'extrema dreta o la dreta extrema resti ben lluny de governar a Terrassa.

Aquest diumenge 26 de maig, digues prou als que només s'expulsen els problemes i les responsabilitats, digues prou als que només es miren al melic o són equidistants amb la democràcia, els drets i les llibertats. Aquest 26 de maig digues sí a una ciutat compromesa amb els valors republicans i que encari i resolgui els problemes de la seva gent. Aquest 26 de maig digues sí a decidir, digues sí a canviar, a millorar i a prosperar. Aquest 26 de maig digues sí a l'impuls republicà. Aquest 26 de maig, ves a votar, perquè tu decideixes.

L'autor és candidat a l'alcaldia Esquerra Republicana - Moviment d'Esquerres