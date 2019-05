Lluís Puig, un alcalde per a Terrassa i per a Catalunya

Lluís Puig, un alcalde per a Terrassa i per a Catalunya

Miquel Sàmper Rodríguez

24.05.2019 | 04:00

Les eleccions municipals del proper diumenge no són unes eleccions normals; mai, en la recent història democràtica, una llista electoral que concorre a unes eleccions per assolir l'alcaldia de la seva ciutat ha tingut el seu cap de llista expulsat del seu país per l'arbitrarietat jurídica del seu Estat (Lluís Puig i Gordi) ni al qui la tanca, privat de llibertat per una vergonyosa presó provisional (Josep Rull i Andreu), que trenca amb tots els ...