Ciutats en conflicte, o ciutats de progrés?

Joan Roma i Cunill

24.05.2019 | 04:00

En els meus quaranta anys de vida municipal, he seguit de molt a prop l'evolució i progrés de totes les grans ciutats del país, i per descomptat també de molts pobles i viles. Aquells municipis que varen tenir l'encert de triar bé, a les primeres eleccions municipals, l'abril del 79, varen iniciar una trajectòria ràpida i de profunda transformació, que en alguns casos encara dura, com és el cas de Terrassa, i algunes altres del ...