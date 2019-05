Eurovisió i el temps perdut

Josep Ballbè i Urrit

23.05.2019 | 04:00

Aquest festival no deixa d'ésser una fantasmada. Després del sidral del Brexit, no m'estranya gens llegir que el Regne Unit ha quedat classificat com a cuer. S'ho més que mereixen. Tampoc és que Espanya tiri coets en el tema. Any rere any -i en van un munt- anem de ridícul en ridícul. En vull parlar perquè darrerament la "participació" egarenca hi té més a dir. Enguany, el concurs previ d'"Operación Triunfo" s'ha tornat a gravar al Parc Audiovisual de la vila i el participant viu a Can Palet. ...