Per un Ajuntament democràtic, que cregui en els DDHH

Joan Tamayo Sala

22.05.2019 | 04:00

No vull que aquesta anàlisi sigui vista des del punt de vista de la lògica imposada per un sistema injust com el que tenim ni de la falsa democràcia representativa que patim, sinó tot el contrari. Per tant, no entraré en la dinàmica de parlar de les formacions polítiques que es presenten a les eleccions municipals a Terrassa. És evident que els meus desitjos i propostes entren en el que "tradicionalment" s'entén com ...