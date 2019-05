Ramon Santacana

22.05.2019 | 04:00

És ben sabut que l'empenta de la intel·ligència artificial i la creixent robotització crearan en els propers anys l'automatització de molts dels actuals llocs de treball. No obstant això, tot i les inevitables veus alarmistes, això no comportarà la pèrdua d'ocupació. Alguns estudis assenyalen que, com a mínim en els països desenvolupats, el nombre de llocs de treball creats pels nous productes i serveis ...