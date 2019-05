Les coses clares...

Josep Ballbè i Urrit

21.05.2019 | 04:00

A només cinc dies del 26-M, la situació no és gens idíl·lica. Cada partit juga les seves cartes, amb una estratègia que entenc com a desmarxada. Ja no contemplo tan sols el panorama a nivell ciutadà. Veig a venir -d'ací a ben pocs mesos- una nova convocatòria electoral, puix que el Principat viu en un clima totalment indesitjable€€Fa de mal dir, però no tenim gairebé polítics de nivell. A cap de les formacions polítiques. Que lluny queda gent del tarannà d'en Josep Tarradellas, Joan ...