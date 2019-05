Tal com jo us he estimat

Josep Àngel Saiz Meneses

21.05.2019 | 04:00

En el Sant Sopar de Jesús amb els deixebles, els va donar aquest manament nou: "Que us estimeu els uns als altres. Tal com jo us he estimat, estimeu-vos també vosaltres" (Jo 13,34). El precepte de l'amor als altres de fet ja estava formulat a l'Antic Testament, en el llibre del Levític (cf. 19,18). La novetat consisteix a estimar com Crist ens estima. Un amor que arriba a l'extrem, fins a donar la vida pels altres; un amor universal, sense cap límit, ...