Terrassa, Agenda 2030; fem-la junts

Lluís Puig Gordi

18.05.2019 | 04:00

L'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible va ser aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 a través de la resolució "Transformar el nostre món; l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible". Aquest ambiciós i alhora imprescindible macroprojecte pretén activar i estimular l'acció en cinc àmbits de vital importància: les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i el partenariat. ...