Terrassa els deu molt

Josep Ballbè i Urrit

17.05.2019 | 04:00

Enguany s'acompleixen 100 anys de l'arribada (a Terrassa) de la Comunitat de les Germanes Franciscanes Missioneres de la Nativitat de Nostra Senyora (popularment conegudes com a "darderes"). Ha plogut molt d'aleshores ençà en el centre (conegut amb el nom de Sant Josep Oriol) que desenvolupa una triple tasca de llar per a ancianes autònomes, residència assistida per a persones en règim de dependència i centre de dia per a acollida de personal ...