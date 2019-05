Vida i temps

Josep Ballbè i Urrit

15.05.2019 | 04:00

Els bons amics es poden comptar amb els dits d'una sola mà. Encara ens en sobra algun. Per molt que un vulgui presumir, el pas o l'evolució en la condició de conegut a la d'amic requereix un procés prou selectiu i exigent. Entenc, tanmateix, que la vida i el temps són els nostres millors mestres. La primera ens ensenya a aprofitar el temps. I aquest darrer, a valorar la vida.En aquesta tessitura, tampoc no és que es tracti pas de fer grans escarafalls. No hi ha grans secrets per assolir-ne una ...