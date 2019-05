Per una tecnologia de totes

Xavier Duran

15.05.2019 | 04:00

La proliferació d'aparells electrònics, sensors i plataformes digitals en els últims anys ha canviat la manera com treballem, ens relacionem i ens comuniquem. L'evolució de les tecnologies de la informació ha estat liderada en bona mesura per les grans companyies tecnològiques que simbolitzen l'esperit emprenedor de Silicon Valley, com ara Google, Facebook o Apple. Aquestes empreses, però, ens amaguen sovint les conseqüències no tan ...